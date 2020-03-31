أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

وزير الكهرباء يتلقى تقريرًا عن مشروعات برج العرب بالإسكندرية

01:11 ص الثلاثاء 31 مارس 2020
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة

كتب- محمد صلاح:

تلقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاثنين، تقريرًا من الشركة المصرية لنقل الكهرباء تضمن ما تم إنجازه بمدينة برج العرب في الإسكندرية.

وأعلنت الوزارة، الانتهاء من تنفيذ عدد من الأعمال لتغذية المشروعات الإستثمارية لمدينة برج العرب والساحل الشمالي وتأمين التغذية لمدينة مطروح والسلوم والربط الدولي مع ليبيا حيث تم تنفيذ محطة محولات برج العرب الترفيهية جهد 220/66/22 ك.ف وتوسيع محطة محولات العميد جهد 220/66 ك.ف عدد 2 خلية جهد 220 ك.ف بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 193 مليون جنيه مصري، والخط الهوائي أبو المطامير/غرب برج العرب الترفيهية جهد 220 ك.ف ويبلغ طول الخط حوالي 40 كم بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 35.2 مليون جنيه مصري.

وأوضحت أنه تم تنفيذ دائرتي العميد / برج العرب الترفيهية جهد 220 ك.ف بطول يصل إلى حوالي 37.5 كم بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 28,2 مليون جنيه مصري، بالإضافة لتنفيذ دائرتي مطروح/ برج العرب الترفيهية جهد 220 ك.ف بطول يصل إلى حوالي 258,1 كم بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 36,3 مليون دولار + 1,5 مليار جنيه مصري.

محمد شاكر وزارة الكهرباء مشروعات برج العرب الإسكندرية

الخبر التالى:

البرلمان يمنع أعضاء 6 إدارات من الحضور بسبب "كورونا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 656

    عدد المصابين

  • 150

    عدد المتعافين

  • 41

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 753367

    عدد المصابين

  • 158783

    عدد المتعافين

  • 36273

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"سنهزم الفيروس وأيام حاسمة".. ترامب يبشر بنهاية كورونا في أمريكا