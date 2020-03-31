​​وزير السياحة يتفقد أعمال التطهير في المنطقة المحيطة لأبو الهول (صور)

كتب- يوسف عفيفي:

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين، أعمال التعقيم والتطهير الجارية بأحد الفنادق السياحية بالجيزة، وأعمال تطهير وتعقيم المنطقة المحيطة بتمثال أبي الهول بهضبة أهرامات الجيزة، استمرارًا لتطبيق إجراءات الوقاية والحماية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان اليوم، تفقد الوزير الإجراءات الوقائية التي يتبعها الفندق منذ دخول البهو ومنطقة المطاعم والبرجولا وحمامات السباحة، والممرات الداخلية للفنادق وغرف الضيوف، كما تفقد أعمال تطهير وتعقيم المطابخ.

واستمع الوزير من الطبيب المقيم في الفندق والمتخصص في الميكروبولوجي، إلى شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة والذي أكد أن إجراءات التعقيم تتم وفقًا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، ووفقًا للمواد التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وأن أعمال التطهير تتم بصفة مستمرة.

ثم توجه العناني، إلى منطقة آثار الجيزة لمتابعة استكمال أعمال التعقيم والتطهير بالمنطقة، حيث يتم تعقيم المنطقة المحيطة بتمثال أبي الهول وتلك الموجودة أمام هرم خفرع.

جدير بالذكر، أن وزارة السياحة والآثار تنفذ أعمال تطهير وتعقيم واسعة شملت جميع المتاحف والمواقع الأثرية في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير عدد من الفنادق في الغردقة وخليج مكادي والجونة وجنوب سيناء والأقصر وغيرها من المدن السياحية بالتعاون مع غرفة المنشات الفندقية.​