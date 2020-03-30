بتخفيضات 25%.. الزراعة تطرح كميات من منتجاتها استعدادًا لرمضان
كتب- أحمد مسعد:
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متمثلة في قطاع الإنتاج وقطاع الزراعة المحمية، ضخ كميات كبرى بالمنافذ التابعة للوزارة استعدادًا لمجابهة الغلاء واقتراب شهر رمضان المبارك.
وقال الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إن السيد القصير وزير الزراعة وجه بضرورة ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية المختلفة بالمنافذ، بأسعار أقل من مثيلاتها من 20% إلى 25%؛ لرفع المعاناة من على كاهل المواطنين.
وأضاف السباعي، لمصراوي أن وزارة الزراعة لديها خطة للتوسع في المنافذ سواء المتحركة أو الثابتة، من خلال 95 منفذًا على كافة محافظات القاهرة.
وتمتد فترة عمل المنافذ من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء.
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