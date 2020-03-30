أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

"عربية النواب" تدين استهداف الحوثي لمدينتي الرياض وجازان

06:46 م الإثنين 30 مارس 2020
"عربية النواب" تدين استهداف الحوثي لمدينتي الرياض وجازان

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخين بالستيين استهدفا مدينتي الرياض وجازان بالمملكة العربية السعودية، ما أسفر عن إصابة مدنييّن.

وقال "أباظة"، فى بيان اليوم الاثنين، إن مثل هذه الأعمال الإرهابية من مليشيا الحوثي مرفوضة، مؤكدًا أن مليشيا الحوثي هي السبب الرئيسى وراء الأوضاع الصعبة داخل اليمن خاصة أن هناك أطرافًا خارجية تعمل لصالحها وهى تتعارض مع مصالح الحكومة والشعب اليمني.

وأعرب وكيل أول لجنة الشئون العربية، عن خالص تمنياته بسرعة شفاء المصابين، مؤكدًا أن مصر قيادة وحكومة وشعبًا تقف وتدعم قيادة وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، وتحرص على دعم واستقرارها.

مجلس النواب أحمد فؤاد أباظة ميليشيا الحوثي الرياض جازان

الخبر التالى:

قرار جديد من "السياحة" بشأن إغلاق المطاعم وتعليق الفعاليات والحفلات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 656

    عدد المصابين

  • 132

    عدد المتعافين

  • 41

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 753367

    عدد المصابين

  • 158783

    عدد المتعافين

  • 36273

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة: 47 إصابة جديدة بـ"كورونا".. ووفاة واحدة