منعًا للتزاحم.. تخصيص مدرسةً بكل قرية لصرف المعاشات

كتبت- ميرا إبراهيم:

أعلن اللواء هاني أباظة، سكرتير مساعد حزب الوفد ووكيل لجنة التعليم في البرلمان، اليوم الإثنين، حل مشكلة صرف المعاشات؛ قائلًا إنه تم التنسيق والاتفاق بين وزارة التربية والتعليم وهيئة البريد على أن يتم الصرف من خلال فتح بعض المدارس في القرى؛ منعًا للتزاحم وتكدس المواطنين، في إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أباظة أن الوزارة من خلال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون تكنولوجيا المعلومات، استطاعت الاتفاق مع هيئة البريد على فتح مدرسة في كل قرية في جميع أنحاء الجمهورية؛ لصرف الرواتب لأصحاب المعاشات.

وأشار وكيل لجنة التعليم في البرلمان إلى أن هذا الاتفاق يحمل رسالة الدولة في تحديها لمواجهة الوباء الذي اجتاح العالم، ويؤكد جهودها غير العادية في مكافحة المرض بأسلوب علمي ممنهج سليم يحفظ سلامة وأمن الوطن والمواطن.

ووجه أباظة بضرورة الالتزام بالتعليمات التي أصدرتها الجهات الرسمية في الدولة، باتباع الإجراءات الاحترازية، والتزام المنازل حفاظًا على سلامة النفس والأولاد، وعدم الانسياق خلف الفئات والجهات غير المعنية التي تستهدف استقرار الوطن، منوهًا بأن هذا الوباء المعروف بسرعة العدوى يحتاج إلى الالتزام والعناية الشديدة؛ لحماية البلد من خطر شديد لا يُحمد عقباه، عجز أمامه العلم والدول الكبرى في العالم في التصدي له.