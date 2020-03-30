"آثارها كارثية على البيئة والإنسان".. برلماني يحذر من نفايات "كورونا"

كتب- أحمد علي:

قال طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أزمة كورونا أدَّت إلى ظهور نفايات جديدة لم تكن مألوفة من قبل، تمثلت في زيادة كمية مخلفات المستلزمات والأدوات الطبية ذات الاستخدام الواحد؛ مثل القفازات والكمامات التي تناثرت في الشوارع بكثافة، ما قد يهدد بحدوث أزمة داخل أزمة.

وأضاف متولي: "إذا لم نُحسن إدارة نفايات الوباء؛ فالنفايات الناتجة من مواجهة (كورونا) أو الوقاية منها، ستترك آثارًا خطيرة للغاية؛ ليس على الاقتصادات فحسب، بل على الصحة العامة، إلا إذا وضعت هذه المسألة ضمن الأولويات الراهنة دوليًّا".

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن هذه النفايات الجديدة تشمل الطبية والمنزلية، والخطرة التي لم يكن لها وجود قبل انفجار هذا الوباء القاتل. وارتفع حجمها بالطبع مع تفشِّي الوباء المشار إليه، ووصوله إلى ساحات جديدة في هذا البلد أو ذاك، وهذه المنطقة أو تلك.

وتابع متولي بأن أزمة وباء كورونا أكدت للدول ضرورة إدخال الإصلاحات على البنية التحتية من مصانع معالجة النفايات الطبية، والتي أصبحت ضرورة حتمية للتصدي للأمراض المعدية والتخلص منها؛ حيث يجب التوجه إلى الاستثمار بكثافة في هذا المجال، وأن توضع خطط الطوارئ لإدارة النفايات الطبية وضرورة إنشاء أنظمة لمعالجة النفايات الطبية للتعامل مع حالات الطوارئ وضمان السلامة العامة.

وأشار النائب إلى دور المواطنين في التضافر مع الجهات المختصة والتخلص من تلك المخلفات في حاويات النفايات، كخطوة أولى مبدئية، بدلًا من إلقائها في الشوارع بعشوائية؛ ما ينذر بتفاقم المشكلة وتوليد كارثة من رحم كارثة.