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بتخفيض ٣٠٠ جنيه.. "التموين" تقرر ٣ أسعار جديدة للردة والنخالة

02:36 م الإثنين 30 مارس 2020
بتخفيض ٣٠٠ جنيه.. "التموين" تقرر ٣ أسعار جديدة للردة والنخالة

الدكتور على المصيلحى

كتب - محمد سامي

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا جديدًا بشأن تحديد أسعار بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد "الردة" بالمطاحن التموينية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بتخفيض السعر بحوالي٣٠٠ جنيه للطن.

وتضمن القرار أن يكون السعر ٣٦٠٠ جنيه شاملا قيمة فوارغ التعبئة والتحميل، بمحافظات الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر والوادي الجديد.

ونص القرار على أن يكون السعر في باقي محافظات الجمهورية عدا محافظة شمال سيناء، ليكون السعر 3500 جنيه للطن.

واستثنى القرار الوزاري محافظة شمال سيناء من تلك الأسعار السابقة، وحددت لها سعر 3400 جنيه للطن.

ويتم العمل بالأسعار الجديدة للنخالة أو الردة اعتبارًا من أمس الأحد.

ويعتبر قرار وزارة التموين بتحديد أسعار النخالة هو انخفاض لأسعارها بقيمة تصل إلى 300 جنيه في الطن، وذلك بعدما رفعت الوزارة أسعارها في الشهرين الماضيين ووصل سعر الطن إلى 3900 جنيه، وهو القرار الذي أدى إلى حالة ركود كبيرة في السوق؛ مما دفع الوزارة إلى تحديد أسعار جديدة للنخالة.

علي المصيلحي التموين أسعار بيع النخالة الخشنة المطاحن التموينية

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