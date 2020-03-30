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طبيب فيروسات بجامعة شانتو الصينية: كورونا سجل 18 طفرة جينية تزيد قوته

01:07 م الإثنين 30 مارس 2020
طبيب فيروسات بجامعة شانتو الصينية: كورونا سجل 18 طفرة جينية تزيد قوته

الدكتور فايد عطية

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور فايد عطية، أستاذ مساعد الفيروسات الطبية وأمراض الدم والمناعة بكلية الطب جامعة شانتو بالصين، والباحث بمدينة الأبحاث العلمية بالإسكندرية، إن تطور فيروس كورونا المستجد أمر وارد جدًا.
وأضاف عطية، في حوار، لمصراوي، يُنشر لاحقًا: "فيروس كورونا هو من نوع "rna"، وهي فيروسات عبارة عن شريط مفرط من المادة الوراثية وتكون أكثر تطورًا وقدرة على التحول أو إحداث طفرات جينية عالية جدًا".

وتابع أستاذ مساعد الفيروسات الطبية وأمراض الدم والمناعة بكلية الطب جامعة شانتو بالصين: "الفيروس حتى الآن مثبت أنه يوجد منه سلالتين، الأولى سلالة الـ "l" وهي الأكثر شراسة وهي الموجودة في معظم دول العالم، وهناك أبحاث كثيرة تؤكد وجود 18 طفرة جينية لفيروس الكورونا، وهذا يعطيه قدرة أكثر على مهاجمة الجهاز المناعي وقدرة أكثر على عدم التأثر بالعلاجات المستخدمة، والنوع الثاني من سلالة الـ "s" وهو أقل خطورة"

فايد عطية جامعة شانتو الصينية الصين فيروس كورونا

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