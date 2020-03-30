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طبيب مصري بجامعة صينية: كورونا يتشابه بنسبة 98% مع فيروس يصيب الخفافيش

11:13 ص الإثنين 30 مارس 2020
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كتب- محمد نصار:

قال الدكتور فايد عطية، أستاذ مساعد الفيروسات الطبية وأمراض الدم والمناعة بكلية الطب جامعة شانتو بالصين، والباحث بمدينة الأبحاث العلمية بالإسكندرية، إن الحديث عن احتمالية أن يكون فيروس كورونا المستجد مخلق معمليا مجرد احتمالات غير مؤكدة.

وأصاف عطية، في حوار، لمصراوي، يُنشر لاحقًا: "كل هذه مجرد احتمالات واردة لكن لا يوجد عليها أي دليل علمي أو جنائي، كله مجرد كلام واتهامات متبادلة".

وتابع أستاذ مساعد الفيروسات الطبية وأمراض الدم والمناعة بكلية الطب جامعة شانتو بالصين: "ما ثبت علميًا أن كورونا فيروس من عائلة الكورونا ويتشابه بنسبة أكثر من 98% مع فيروسات الكورونا التي تصيب الخفافيش".

الدكتور فايد عطية جامعة شانتو الصينية الخفافيش فيروس كورونا

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