"75% على البدل".. ما قيمة الزيادة الجديد في رواتب الفرق الطبية بعد قرار السيسي؟

كتب- أحمد جمعة:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2.25 مليار جنيه، فضلاً عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم، متابعة للموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس نقابة الأطباء، لمصراوي، إن بدل المهن الطبية تم إقراره عام 2014، بعد شهور من الإضراب الشهير الذي نفذه الأطباء خلال هذه الفترة؛ للمطالبة بتحسين أحوالهم المادية وتطبيق قانون ''كادر المهن الطبية''.

وفي نوفمبر 2014، صدّق الرئيس السيسي على القرار بقانون رقم 137 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح.

ونصت المادة 17 من القرار على: يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون (بدل مهن طبية) بفئات تتراوح بين 400 جنيه و700 جنيه شهريًا، وفقًا للآتي: 700 جنيه للأطباء البشريين، 500 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي، 450 جنيهًا لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، 400 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

وبناءً على ذلك، يصبح ما تحصل عليه الفرق الطبية بعد الزيادة الجديد كالتالي:

الأطباء البشريين: 1225 جنيهًا

أطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي: 875 جنيهًا

أخصائيو التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين: 787.5 جنيه

فنيو التمريض والفنيين الصحيين: 700 جنيه

من جانبه، اعتبر الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق نقابة الصيادلة (تحت الحراسة)، قرار زيادة بدل المهن الطبية بأنه "بداية للالتفات للوضع المادي للمهن الطبية والعاملين بالقطاع الصحي، ورغم أن البعض كان يريد أكثر من ذلك إلا أن التقدير من رئيس الجمهورية للأطقم الطبية شيء مُقّدر في هذا الوقت، الذي ليس وقتا لطلب زيادة الرواتب، لكنه رسالة للجميع بدعم الأطقم الطبية التي تواجه فيروس كورونا المستجد".

ويُضاف إلى ذلك، أساسي الراتب لكل فرد بالأطقم الطبية وفق درجته الوظيفية، فضلًا عن الحوافز وبدل العدوى.​