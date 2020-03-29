رمال وارتفاع حرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من الارتفاع في الطقس خلال يومي الاثنين والثلاثاء، عن المعدلات الطبيعية بمقدار 4 أو 5 درجات على أغلب المناطق، حيث ستصل إلى 30 درجة.

وأضافت شاكر لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، أن طقس الثلاثاء سيشهد ارتفاعًا لدرجات الحرارة مصحوبًا بنشاط رياح ستكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب المناطق.

وتابعت: "هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السوحل الشمالية غير مؤثرة على الأنشطة اليومية".

وأكدت أن درجات الحرارة خلال فترة الارتفاع ستسجل على القاهرة والوجه البحري، 29- 15، والسواحل الشمالية 29- 14، وشمال الصعيد 31- 19، وجنوب الصعيد 33- 21.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستعاود الانخفاض مرة أخرى يوم الأربعاءـ لتسجل على القاهرة 24 درجة، والسواحل الشمالية 21 درجة، وشمال الصعيد 27 درجة.

وأوضحت وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد، أن أسباب الارتفاع في درجات الحرارة والرياح المثيرة للرمال وجود منخفض جوي في الصحراء الغربية.

وأكدت أن الشبورة المائية ستكون خفيفة على أغلب المناطق الصحراوية والزراعية غير مؤثرة على رؤية القيادة، محذرة المواطنين من تخفيف الملابس تجنبا لنزلات البرد، حيث إن هذا الوقت من العام يشهد تقلبات جوية مصاحبة لموجات من الرمال والأتربة.