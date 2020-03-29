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السيسي يوجه بصرف مكافآت استثنائية للعاملين في مستشفيات العزل

07:00 م الأحد 29 مارس 2020
السيسي يوجه بصرف مكافآت استثنائية للعاملين في مستشفيات العزل

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بصرف مكافآت استثنائية من صندوق تحيا مصر لكافة العاملين حالياً بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والصحة والسكان، وذلك بحضور مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ومدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة".

وتناول الاجتماع متابعة الموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد".

وأعرب الرئيس عن التقدير لكافة العاملين في القطاع الصحي في مصر، والذين يتصدرون جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا".

ووجه الرئيس بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية"، صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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