"تجربة تاريخية".. الصحة العالمية تختبر 4 أدوية لعلاج كورونا



كتب - أحمد جمعة:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد، إجراء تجربة لمقارنة فعالية 4 أدوية كل على حدة أو توليفة من الأدوية الأربعة لعلاج فيروس مرض "كوفيد -19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقال المكتب الإقليمي للمنظمة عبر حسابه على تويتر اليوم: "أجرت منظمة الصحة العالمية، تجربة تضامنية لمقارنة سلامة وفعالية 4 أدوية كل على حدة أو توليفة من الأدوية الأربعة لعلاج كوفيد 19".

ودعت المنظمة كافة البلدان في الإقليم وخارجه للمشاركة في هذه التجربة التاريخية وإبداء استعداد لتسهيل هذه العملية.

وقال الدكتور أحمد المنظري، مدير المكتب الإقليمي للمنظمة في الشرق المتوسط: "لقد أثَّر مرض كوفيد-19 على أشخاص من بلدان عديدة، ومن المرجح أن يؤثر على آخرين من بلدان أخرى.. لا يرتبط المرض بأي أصل عِرْقي أو جنسية محددة".

وحتى الآن لم تتوصل أي دولة في العالم إلى علاج نهائي وآمن لفيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، ناشدت منظمة الصحة العالمية، دول العالم عدم استخدام أي أدوية لم يثبت فعاليتها بعد في علاج فيروس كورونا.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة نوفارتس فاس ناراسيمهان، إن دواء (هيدروكسي كلوروكوين) المستخدم في علاج الملاريا والذئبة والتهاب المفاصل هو أكبر أمل للشركة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة زونتاج-تسايتونج السويسرية عن ناراسيمهان، إن نوفارتس تعهدت بإنتاج 130 مليون جرعة وتدعم التجارب الإكلينيكية اللازمة قبل إقرار استخدام الدواء في علاج فيروس كورونا.

وسبق أن روج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذا الدواء كعلاج محتمل للفيروس الجديد.

وفي مصر، قالت هيئة الدواء، إن الاستخدام غير السليم لمركب الهيدروكسي كلوروكين كعلاج لفيروس كورونا المستجد يؤدى لأعراض جانبية، مؤكدة أنه لم يتم اعتماد دواء للعلاج أو الوقاية ضد الفيروس حتى الآن.

وأشارت إلى أنه وفقاً للنشرات المعتمدة من الهيئات والجهات الرقابية الصحية العالمية لمستحضر الهيدروكسي كلوروكوين، فإن هذا المركب له العديد من الآثار العكسية ومن ضمنها التأثير السلبي على عضلة القلب وتلف في الشبكية كما أن المستحضر له العديد من التفاعلات مع الأدوية الأخرى من ضمنها أدوية السكر وبعض أدوية القلب، لذلك يجب ألا تستخدم هذه المركبات بدون توجيه وإشراف طبي لضمان الاستخدام الآمن للمستحضر وتفادي أي مخاطر او اثار عكسية.