الصحة تبدأ تقديم الدعم النفسي لمصابي كورونا والفرق الطبية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بدء تطبيق خطتها لتقديم الدعم النفسي للمصابين بفيروس كورونا المستجد، والفرق العلاجية، وفئات المجتمع المختلفة.

وقالت الأمانة في بيان اليوم السبت، إن فريق الدعم النفسي عقد عدة اجتماعات مع الإدارات المختلفة بوزارة الصحة ومع عدة جهات دولية ومحلية عاملة في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي، وكذلك العديد من أقسام الطب النفسي في الجامعات المصرية؛ للإعلان عن فتح باب التعاون مع الأفراد والجهات التي ترغب في التعاون المشترك.

وأوضح البيان أن هذه الأطراف اتفقت على تقديم الدعم النفسي لـ 3 فئات: حالات الإصابة بفيروس كوفيد-١٩، الفرق العلاجية، فئات المجتمع المختلفة.

وبدأت الفرق بتقديم الدعم النفسي عبر رسائل نصية يتم إرسالها الى الفرق العلاجية للتحفيز والمساندة (#جيش مصر الأبيض)، بالتعاون مع الوحدة المركزية لشئون مقدمي الرعاية الصحية بالوزارة، وكذلك التواصل المباشر مع مديرى مستشفيات الحجر الصحى للوقوف على احتياجات الفرق العلاجية للدعم النفسي، وأيضا مجموعة من الرسائل ومقاطع الفيديو التوعوية على صفحة الأمانة العامة للصحة النفسية على فيسبوك.

وأشارت الأمانة إلى أن هذا التحرك يأتي بتكليف من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وفي إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) ومن منطلق توفير الدعم النفسي لجميع فئات المجتمع وخاصة في الفترة الحالية التي تم فيها اتخاذ بعض التدابير الاحترازية لحماية المواطنين.