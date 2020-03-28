متى يغلق باب تسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على 500 جنيه؟.. وزير القوى العاملة يجيب

كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن موعد انتهاء تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، موضحا أن التسجيل مفتوح طوال الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد جراء فيروس كورونا. حسب تصريحاته لمصراوي، مساء السبت.

وقال الوزير لمصراوي، إن ذلك يأتي في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، متابعا: "ربنا يخلصنا من الأزمة الحالية".

وأعلنت الوزارة، اليوم السبت، تسجيل نحو 500 ألف عامل غير منتظم عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة والذى بدأ منذ أسبوع، وحتى الآن.

وناشدت العمالة غير المنتظمة بالإسراع في التسجيل لصرف المنحة الاستثنائية كالتالي:

1- الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة http://www.manpower.gov.eg/

2- اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.

3- اختيار اضغط هنا للتسجيل.

4- ملئ بيانات الاستمارة بالكامل.

5- الضغط على إرسال.

يأتي ذلك في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية هذه الفئة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".