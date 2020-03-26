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خلو شارع قصر العيني من المواطنين استجابة لقرار الحظر - صور

11:56 م الخميس 26 مارس 2020
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كتب - يوسف عفيفي:
تصوير - مصطفى الليثي:
شهد شارع قصر العيني، خلوا تاما من جميع المواطنين في اليوم الثاني لتطبيق حظر التجوال، استجابة سريعة لقرار الحكومة بعدم النزول الشوارع، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم الثاني لقرار الحكومة بتطبيق حظر التجوال للمواطنين للحد من انتشار كورونا.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن فرض حظر التجول اعتبارًا من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، بداية من الأربعاء 25 مارس ولمدة أسبوعين.
وقرر رئيس الوزراء، توقف كل وسائل النقل الجماعي العام والخاص في ذات الفترة، ضمن الإجراءات الجديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وبدأت في السابعة من مساء اليوم الخميس، تطبيق قرار مجلس الوزراء بحظر التجول للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.
شارع قصر العيني الحكومة فيروس كورونا حظر التجوال

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