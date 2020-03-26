قبل الحظر.. عمال يومية في طريقهم إلى منازلهم بـ"ربع نقل" (صور)
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
تصوير - نادر نبيل:
كعادة الساعات التي تسبق فرض حظر التجوال بداية من السابعة مساء، يسارع المواطنون في إنجاز أعمالهم قبل العودة إلى منازلهم، وهذا ما فعله عدد من عمال منطقة "شق التعبان" بالقاهرة.
ورصدت عدسة مصراوي، خروج العمال من المصانع، حيث ركبوا سيارة "ربع نقل" من الأوتوستراد في طريق العودة إلى منازلهم قبل الحظر.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
456
عدد المصابين
-
95
عدد المتعافين
-
21
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
460065
عدد المصابين
-
113783
عدد المتعافين
-
20828
عدد الوفيات
إعلان