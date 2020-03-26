قبل الحظر.. عمال يومية في طريقهم إلى منازلهم بـ"ربع نقل" (صور)

تصوير - نادر نبيل:

كعادة الساعات التي تسبق فرض حظر التجوال بداية من السابعة مساء، يسارع المواطنون في إنجاز أعمالهم قبل العودة إلى منازلهم، وهذا ما فعله عدد من عمال منطقة "شق التعبان" بالقاهرة.

ورصدت عدسة مصراوي، خروج العمال من المصانع، حيث ركبوا سيارة "ربع نقل" من الأوتوستراد في طريق العودة إلى منازلهم قبل الحظر.