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الرقابة الإدارية: القبض على أمين مخزن المستلزمات الطبية بـ"صحة دمياط"

02:55 م الخميس 26 مارس 2020
الرقابة الإدارية: القبض على أمين مخزن المستلزمات الطبية بـ"صحة دمياط"

أرشيفية

كتب - أحمد جمعة:
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على أمين مخزن المستلزمات الطبية التابع لمديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط، ومراقب صحي.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن أمين المخازن عرض قطعة أرض يمتلكها تبلغ قيمتها السوقية نحو 120 ألف جنيه على سبيل الرشوة، بالإضافة لمبلغ 60 ألف جنيه استولى عليها الثاني لنفسه، ليتوسط له لدى أحد أعضاء لجنة الجرد المشكلة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، والمعنية بجرد عهدة أمين المخزن، من المستلزمات الطبية لأصناف الكمامات والجوانتيات والمطهرات الطبية البالغ قيمتها حوالي مليون جنيه، مقابل قيام عضو اللجنة بتسليمه المستندات الدالة على اختلاسه للمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة العدوى من عهدته وبيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى اصطناعه لمستندات مزورة تثبت صرفها للمستشفيات الحكومية بالمخالفة للحقيقة.

ويجري عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.

ضبط أمين مخزن المستلزمات الطبية تهمة الرشوة الرقابة الإدارية اختلاس أموال

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