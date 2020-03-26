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وزير الداخلية: تحرير عدد من المخالفات في أول أيام حظر التجوال

02:38 م الخميس 26 مارس 2020
وزير الداخلية: تحرير عدد من المخالفات في أول أيام حظر التجوال

تطبيق حظر التجوال

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إنه تم البدء بتطبيق قرار حظر التجول بحسم وكان هناك استجابة كبيرة من المواطنين.

وأضاف توفيق، في مداخلة عبر الفيديوكونفرانس ضمن اجتماع الحكومة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تحرير عدد من المخالفات، وتم مراعاة الحالات الاستثنائية التي يتم تسييرها.

وشدد وزير الداخلية، على الحرص أثناء تطبيق الحظر على عدم التأثير على الوضع الاقتصادي، وكذا توفير المستلزمات للمواطنين.

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