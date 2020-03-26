أمطار وشبورة وأتربة.. الأرصاد: تكشف تفاصيل طقس 48 ساعة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة يومي الجمعة والسبت على مختلف أنحاء الجمهورية.

الجمعة

يسود طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ولطيف نهارًا بارد ليلًا على السواحل الشمالية الغربية،ومعتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ومعتدل نهارًا بارد ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا على شمال الصعيد، حار نهارًا لطيف ليلًا على جنوب الصعيد.

وتنتشر الشبورة المائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وتسقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على مختلف المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة الجمعة:

القاهرة الكبرى 25 15

الوجه البحري 25 15

السواحل الشمالية الغربية 22 15

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 23 14

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 30 19

شمال الصعيد 30 20

جنوب الصعيد 36 34

السبت

يسود طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف نهارًا بارد ليلًا على السواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل نهارًا بارد ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا على شمال الصعيد، حارنهارًا لطيف ليلًا على جنوب الصعيد.

وتنتشر الشبورة المائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مختلف المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وحول درجات الحرارة المتوقعة السبت:

القاهرة الكبرى 23 13

الوجه البحري 23 14

السواحل الشمالية الغربية 20 15

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 20 12

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 20

شمال الصعيد 27 19

جنوب الصعيد 33 23