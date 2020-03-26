رئيس الوزراء يوجه بحل أزمة المصريين العالقين بسبب كورونا

كتب - محمد غايات:

عرضت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، موقف وأعداد المصريين العالقين ـ وليس المقيمين ـ في عدة دول بسبب الإجراءات الدولية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن هناك أعدادا كثيرة منهم سواء في زيارات عمل، أو سياحة، وهناك جهود تبذل لعودتهم حالياً، ويتم التنسيق مع وزير الطيران المدنى بهذا الشأن، وكذا التنسيق مع الدول العالق بها المصريون.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، والذي عقد بتقنية الفيديوكونفرانس.

وفي ذات السياق أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أنه تم عقد اجتماع لهذا الهدف بالأمس، وهناك توجيهات لسفاراتنا بالخارج، للتنسيق بشأن حصر العالقين في الدول المختلفة، وتجميعهم، ثم التنسيق مع الجهات المختلفة لعودتهم لمصر.

من جانبه وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية للتنسيق بشأن المصريين العالقين في عدد من الدول.