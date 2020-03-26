برلماني يتقدم ببيان عاجل للحكومة لتطبيق حظر التجوال على المخالفين

كتب- أحمد علي:



طالب النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، الحكومة بتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين لقرار حظر التجوال من أجل الحفاظ على صحة المواطنين والوقاية الحقيقية من انتشار فيروس كورونا.



وقال الحناوي، فى بيان عاجل، قدمه للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه في أول يوم لتطبيق قرار حظر التجوال قام المئات من قائدي السيارات بمخالفة هذا القرار في الطريق الزراعي القاهرة – الإسكندرية، وبالتحديد عند منطقة التوفيقية على حدود محافظة البحيرة.



وتابع: "كان يجب سحب ترخيص سيارة كل من يخالف هذا القرار وتحصيل مبلغ 4 آلاف جنيه منه إلا أن ذلك لم يتم وكان المنظر سيئا للغاية في تكدس أصحاب السيارات على الطريق مما قد يؤدي إلى حدوث إصابات لهم بفيروس كورنا".





وطالب الحناوي، رئيس الوزراء، بالتعامل بكل حسم وقوة لتطبيق القانون على جميع المخالفات خاصة أنه تعهد بذلك في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تلك القرارات المهمة لمواجهة فيروس كورونا.