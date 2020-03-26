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"فيديو كونفرانس".. مدبولي يرأس اجتماع الحكومة اليوم

10:47 ص الخميس 26 مارس 2020
"فيديو كونفرانس".. مدبولي يرأس اجتماع الحكومة اليوم

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس الوزراء بمقر المجلس.

ومن المقرر أن يتم عقد الاجتماع من خلال خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك منعًا للاختلاط، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويناقش المجلس تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري ومتابعة خطة الحكومة لتفادي آثار كورونا.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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