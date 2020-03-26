الرئيس السيسي يوافق على قرض لدعم خلق الوظائف

القاهرة (أ ش أ)

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على انفاق قرض لمشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية.

والقرض بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 5 مايو 2019.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.