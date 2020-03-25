وزير النقل: الرئيس كلفنا بعدم توقف الموانئ البحرية

كتب- محمد نصار:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الموانئ البحرية تعمل بكل طاقتها، لافتًا إلى أن هذا الأمر توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، اليوم الأربعاء: "كل الموانئ المصرية وشركة القاهرة للعبارات وغيرها شغالة كل ده بيصدر خضراوات وفواكه وبصل وبطاطس مصرية للأردن والسعودية والعراق".

وتابع وزير النقل: "كل احتياجات أوروبا من البرتقال والليمون والبصل بتطلع من مصر، وخلال 24 ساعة نسقت مع وزير المالية والجمارك شغالة والموانئ شغالة".