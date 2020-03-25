أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

وزير النقل: الرئيس كلفنا بعدم توقف الموانئ البحرية

11:07 م الأربعاء 25 مارس 2020
وزير النقل: الرئيس كلفنا بعدم توقف الموانئ البحرية

الفريق كامل الوزير وزير النقل

كتب- محمد نصار:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الموانئ البحرية تعمل بكل طاقتها، لافتًا إلى أن هذا الأمر توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، اليوم الأربعاء: "كل الموانئ المصرية وشركة القاهرة للعبارات وغيرها شغالة كل ده بيصدر خضراوات وفواكه وبصل وبطاطس مصرية للأردن والسعودية والعراق".

وتابع وزير النقل: "كل احتياجات أوروبا من البرتقال والليمون والبصل بتطلع من مصر، وخلال 24 ساعة نسقت مع وزير المالية والجمارك شغالة والموانئ شغالة".

كامل الوزير الموانئ البحرية السيسي وزارة النقل والمواصلات فيروس كورونا

الخبر التالى:

شوارع وميادين خالية.. وسط البلد بلا مواطنين بعد حظر التجوال- صور

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 456

    عدد المصابين

  • 95

    عدد المتعافين

  • 21

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 460065

    عدد المصابين

  • 113783

    عدد المتعافين

  • 20828

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان