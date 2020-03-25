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اليوم.. تطهير منطقة آثار الهرم لمواجهة فيروس كورونا

07:00 ص الأربعاء 25 مارس 2020
اليوم.. تطهير منطقة آثار الهرم لمواجهة فيروس كورونا

اهرامات الجيزة

كتب - يوسف عفيفي:
تبدأ وزارة السياحة والآثار، اﻷربعاء، أعمال تعقيم وتطهير منطقة آثار الهرم لمواجهة فيروس كورونا، وفقا للمعايير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.
يأتي ذلك ضمن حملة الوزارة لتعقيم وتطهير جميع المتاحف والمواقع الأثرية، للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.
ومن المقرر أن تشمل أعمال التطهير والتعقيم، جميع الأسطح والمداخل والمخارج لجميع المتاحف، وشباك التذاكر، والممرات الداخلية والخارجية، والمكتبات، والمكاتب الإدارية للعاملين، والأماكن الخاصة بحراس الأمن، والأبواب والمسطحات التي من الممكن أن يتكأ عليها الجمهور، إضافة إلى أماكن جلوس الزائرين.
فيروس كورونا احنا اقوي من كورونا أعمال تعقيم وزارة الصحة الأهرامات

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