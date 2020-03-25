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رئيس "طاقة النواب": الاستجابة لنصائح السيسي سر نجاح مواجهة كورونا

12:26 ص الأربعاء 25 مارس 2020
رئيس "طاقة النواب": الاستجابة لنصائح السيسي سر نجاح مواجهة كورونا

النائب طلعت السويدي

كتب- أحمد علي:

أكد النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية جميع القضايا التي تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته خلال احتفال مصر بعيد الأم المصرية، معتبرًا أنها رسالة واضحة على قدرة مصر على مواجهة فيروس كورونا.

وقال "السويدي"، في بيان له، إن جميع القضايا التي تناولها الرئيس السيسى في كلمته لقت ارتياحا كبيرًا وواسع النطاق من الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية، مشيرًا إلى أهمية تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه لا توجد لدينا مشكلة في السلع ولا يوجد مواد غذائية يقل الاحتياطى لها عن 3 أشهر.

وأضاف أن حديث الرئيس السيسى، بشأن هذا الملف تحديدًا والملفات الآخرى طمأن جميع المصريين لأن الواقع والتاريخ أكد أن الرئيس السيسي يحظى بثقة ومصداقية كبيرة لدى الشعب المصري العظيم.

وأعرب النائب طلعت السويدي، عن ثقته التامة في قدرة مصر والقيادة الحكيمة للرئيس والشعب المصري في تجاوز جميع السلبيات التي واجهت الدولة المصرية بشأن فيروس كورونا.​

طلعت السويدي لجنة الطاقة والبيئة مجلس النواب فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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