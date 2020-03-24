بعد إيقاف "عيادات المستشفيات".. ننشر خطة الصحة للتعامل مع المرضى (مستندات)

كتب - أحمد جمعة:

وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإيقاف العمل نهائيًا داخل العيادات الخارجية الخاصة بمستشفيات التأمين الصحي وهيئة المستشفيات التعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمؤسسة العلاجية؛ تخفيفا للزحام داخل العيادات ضمن خطة الوزارة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ قرار إيقاف العمل بالعيادات الخارجية بداية من الخميس المقبل، على أن يتم نقل خدمات العيادات إلى المراكز والوحدات الصحية.

وينشر مصراوي خطة وزارة الصحة للتعامل مع المرضى بعد إيقاف العمل بالعيادات الخارجية، والتي جاء فيها أن يتم تفريق العيادات للعمل بالمراكز والوحدات الصحية كأولوية أولى.

وشملت توجيهات الوزارة إلى المديريات، بأن يتم استخدام عيادات تنظيم الأسرة وعيادات القوافل العلاجية المتواجدة بالمحافظات؛ للعمل كعيادات متفرقة في حالة عدم توافر مراكز أو وحدات صحية تكفي للعمل.

كما يتم تشغيل عيادات للتخصصات العامة فقط (باطنة - جراحة - نساء - أطفال - عظام) على أن يراعى عدم تشغيل أكثر من عيادتين في نفس المنشأة، ويكلف الطاقم الطبي الخاص بجميع المستشفيات التابعة للوزارة بتشغيل العيادات بمواقعها الجديدة بالتعاون مع الأطقم العاملة بالمراكز والوحدات.

ووجهت الوزارة بالتنسيق مع مدير الرعاية الأساسية بالمحافظة ومدير الطب العلاجي بإشراف مدير المديرية لوضع خطة نقل العيادات لمواقعها البديلة، على أن يتم تدعيم قسم الطوارئ بجميع المستشفيات واستخدام مكان العيادات المنقولة كامتداد لقسم الطوارئ لمواجهة الزيادة المحتملة من المرضى المترددين على قسم الطوارئ.

وشددت وزارة الصحة على أن تلتزم مديريات الشئون الصحية بتوفير جميع مستلزمات التشعيل من أدوية للعيادات الخارجية، ومستلزمات، ومستلزمات مكاحة العدوى، بالعيادات العاملة في الوحدات الصحية، مع اتخاذ اللازم نحو صرف مقررات العلاج الشهرية للمرضى من العيادات العاملة بالمراكز والوحدات، على أن يتم صرف مخصصات العلاج لمدة 3 شهور.

وبحسب الخطة، فإنه سيتم صرف مقررات العلاج لمرضى الأمراض المزمنة وغير القادرين وكذلك ألبان الأطفال من عيادات المراكز والوحدات بكمية تكفي 3 شهور.

ومن المقرر أن يتم غلق عيادات التأمين الصحي فيما يخص إجراء الكشوفات العادية، على أن يتم توجيه المرضى للأماكن البديلة المحددة بمعرفة المديرية، ويستمر العمل داخل العيادات لتكرار العلاج الشهري فقط، على أن يتم زيادة عدد العيادات المخصصة لتكرار العلاج والصرف لمخصصات 3 شهور، ويسمح بالصرف ببطاقة التأمين وصورة آخر تذكرة طبية لأي فرد يحملها من ذويه.

ووجهت وزارة الصحة بتكلف الأخصائي الاجتماعي بالمستشفيات لتوجيه المواطنين و ارشادهم للبقاء بالمنازل في حال عدم الضرورة للكشف، وإعداد لوحات إرشادية، مع التأكيد على فريق الأمن بالمستشفيات لاتخاذ أقصى درجات الاستعداد والتعاون مع أعضاء الفريق الطبي بالاستقبال والطوارئ؛ للتواصل مع المواطنين المترددين في حال عدم وجود ضرورة للكشف.

كما يتم تعديل كافة الجداول لتناسب مواعيد الحظر المقررة طبقا لما يراه مناسباً مديري المستشفيات بالتعاون مع فريق العمل داخل المستشفى، وتدريب كافة أطباء الباطنة العامة داخل المستشفيات على العمل داخل العناية المركزة بواسطة أطباء الرعاية المتواجدين، وجاري العمل على توفير تدريبات أونلاين لهم خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال الدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة في الجيزة، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لنقل الكشف على المواطنين إلى الوحدات بدلا من المستشفيات من أجل خفض التكدس في المستشفيات ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف أن المستشفيات ستعمل في أقسام الاستقبال والطوارئ فقط، وتستقبل الحالات الطارئة وفي حال احتياجها للخدمة الطبية يتم حجزها في الأقسام الداخلية في المستشفى.

وأشار إلى أن المستشفيات تخفض من عدد من تستقبلهم لخفض التكدس والازدحام لتجنب انتقال العدوي، وذلك يرجع لكل مستشفى حسب الكثافة.

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