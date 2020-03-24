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الإفتاء: غدا.. أول أيام شهر شعبان

06:33 م الثلاثاء 24 مارس 2020
الإفتاء: غدا.. أول أيام شهر شعبان

هلال شهر شعبان

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدا الأربعاء الـ25 من شهر مارس لعام 2020، هو أول أيام شهر شعبان 1441 هجرية.

وأوضحت دار الإفتاء، في بيان لها اليوم، أنها استطلعت بعد غروب شمس الثلاثاء الـ29 من شهر رجب، هلال شهر شعبان من خلال لجانها الشرعية والعربية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وتحققت لديها شرعا رؤية الهلال.

وهنأت دار الإفتاء المصرية، بهذه المناسبة، الأمتين العربية والإسلامية، داعية المولى عز وجل أن يعيدها عليهم بالخير واليمن والبركات.

دار الإفتاء المصرية شهر شعبان هلال شهر شعبان

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