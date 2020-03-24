الإفتاء: غدا.. أول أيام شهر شعبان
كتب - محمود مصطفى:
أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدا الأربعاء الـ25 من شهر مارس لعام 2020، هو أول أيام شهر شعبان 1441 هجرية.
وأوضحت دار الإفتاء، في بيان لها اليوم، أنها استطلعت بعد غروب شمس الثلاثاء الـ29 من شهر رجب، هلال شهر شعبان من خلال لجانها الشرعية والعربية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وتحققت لديها شرعا رؤية الهلال.
وهنأت دار الإفتاء المصرية، بهذه المناسبة، الأمتين العربية والإسلامية، داعية المولى عز وجل أن يعيدها عليهم بالخير واليمن والبركات.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
366
عدد المصابين
-
68
عدد المتعافين
-
19
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
373647
عدد المصابين
-
101399
عدد المتعافين
-
16319
عدد الوفيات
إعلان