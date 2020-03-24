"غلق أبواب المساجد أثناء الأذان".. تعليمات جديدة من الأوقاف بشأن تعليق الصلاة

كتب - محمود مصطفى:

أصدرت وزارة الأوقاف، تعليمات جديدة لمديري المديريات، بشأن غلق المساجد وتعليق الصلاة بها، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتضمنت التعليمات التي أصدرتها الوزارة في بيان لها الثلاثاء، ما يلي:

1. غلق المسجد غلقًا تامًا وعدم ترك الباب مفتوحًا أثناء رفع الأذان.

2. عدم فتح المساجد أو الزوايا لأي سبب .

3. إرسال تقرير مفصل بحد أقصى غدًا الأربعاء إلى رئيس القطاع الديني، متضمنا بيانا مكتوبا ومعتمدا بأنه لا يوجد مسجد ولا زاوية واحدة إلا وهي في عهدة عامل، وتحت إشراف إمام من الأئمة.

4. إذا ثبت أن هناك مسجدًا أو زاوية واحدة ليس بها عامل مسئول عنها، فالمسئول عن غلقها وأخذ مفاتيحها مفتش المنطقة ومدير الإدارة، وعليهما تقع مسئولية أي تقصير في تنفيذ التعليمات .

5. إنهاء خدمة أي إمام من الأئمة أو عامل من العمال تثبت مخالفته للتعليمات.

6. إنهاء خدمة أي مفتش أو مدير إدارة أو قيادي يثبت تقاعسه عن أداء واجبه.

وقررت وزارة الأوقاف، السبت الماضي، إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداءً من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.

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