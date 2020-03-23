​برلمانية تستغيث بوزير التنمية المحلية لمواجهة الأسواق الشعبية

كتب- أحمد علي:

وجهت مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، استغاثة لوزير التنمية المحلية، بشأن عدم الرقابة على الأسواق واستمرار عملها بشكل طبيعي خاصة أسواق العتبة وطنطا، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت النائبة، في بيان اليوم الاثنين، أن إقامة هذا الأسواق وتوافد المواطنين عليها بشكل طبيعي، يشكل خطورة كبيرة على المصريين، خاصة وأن المنتجات التي يتم بيعها هناك يتم تداولها بين أيادي المواطنين ومن ثم تصبح عرضه كبيرة لانتقال العدوى وحتما ستؤدي لارتفاع فرص الإصابة بالفيروس.

وطالبت بإغلاق تلك الأسواق وغيرها من الأماكن التي مازالت مخالفة لتعليمات الحكومة وتعمل على جمع المواطنين مما سيضيع جهود الحكومة المتخذة لحماية صحة المصريين، ومحاصرة الفيروس وضمان عدم انتقاله بين المواطنين.

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