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صور| إخلاء العتبة والموسكي من الباعة الجائلين وإلزام المحال بالغلق 7 مساءً

01:40 م الإثنين 23 مارس 2020
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كتب- محمد نصار:

تصوير- فريد قطب:

قال العميد ماجد أحمد، رئيس حي الموسكي، إن أجهزة الحي تمكنت من إخلاء نحو 40 ألف بائع متجول من العتبة والموسكي خلال الفترة الماضية تنفيذًا لقرار الحكومة بمنع الاختلاط في الشوارع ومواجهة التكدسات بين المواطنين.

وأضاف ماجد أحمد، لمصراوي، اليوم الاثنين: "البائعون كلهم تمت إزالتهم بنتكلم في 40 ألف بائع، المنطقة دي تجارية من الدرجة الأولى والازدحام فيها شديد جدًا في حالة تواجد هؤلاء الباعة في الشوارع، ولذلك تم التعامل معهم حرصًا على سلامة المواطنين".

وأشار رئيس حي الموسكي، إلى أنه سيتم استمرار الوضع الحالي حتى تصدر تعليمات جديدة من الحكومة بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس الحي، أنه تم إلزام جميع المحال التجارية في نطاق الحي بقرار الإغلاق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا: "من 6.30 بنبدأ نقفل المحلات وبيتم التعامل مع المخالفين، ولكن أغلب الناس بدأت تلتزم".

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