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تعليق العمل بعيادات مستشفى الأزهر التخصصي ومنع الزيارات حرصا على سلامة المرضى

11:18 ص الإثنين 23 مارس 2020
تعليق العمل بعيادات مستشفى الأزهر التخصصي ومنع الزيارات حرصا على سلامة المرضى

مستشفى الأزهر التخصصي

كتب - محمود مصطفى:

أصدر الدكتور محمد عجاج، مدير عام مستشفى جامعة الأزهر التخصصي قرارا بمنع الزيارات نهائيا وتعليق العمل بالعيادات التخصصية بالمستشفى.

و نص على استمرار العمل بأقسام المعمل والأشعة والغسيل الكلوي والعمليات والأسنان والعلاج الطبيعي لعلاج حالات الطوارئ والعمليات والرعايات والقسم الداخلي بالمستشفى.

و تضمن القرار استمرار العمل باستقبال حالات الطوارئ بالمستشفى مع المحافظة على نسبة (٥٠٪؜) من الأسرة خالية تحسبًا لأي مستجدات وطبقًا لتوصيات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

ونص على استمرار تعليق العمل باللجنة الطبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر طبقا لتعليمات اللجنة الطبية حتى إشعار آخر.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لجامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، للحفاظ علي سلامة الجميع.

مستشفى الأزهر التخصصي حالات الطوارئ جامعة الأزهر منع الزيارات عيادات مستشفى الأزهر

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