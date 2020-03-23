اليوم.. إغلاق جميع المتاحف والمواقع الأثرية لتعقيمها

كتب - يوسف عفيفي:

تبدأ وزارة السياحة والآثار، صباح اليوم الاثنين، غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى البجمهورية، وحتى 31 مارس الجاري، للتعقيم والتطهير وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووفقا للمعايير العالمية.

وكانت وزارة السياحة والآثار، أصدرت بيانا بغلق جميع المزارات الأثرية حتى نهاية مارس الجاري، على أن يعقد خلال هذه الفترة دورات توعية للعاملين بالمتاحف والمناطق لطرق الوقاية والحماية من الفيروس، وذلك استمرارًا في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا المستجد.