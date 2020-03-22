​"الوفد": السيسي قطع الطريق على المتربصين بمصر ودعم الصناعة بشكل غير مسبوق

كتب- ميرا إبراهيم:

قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، خلال لقاءه عدد من السيدات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أبلغ رد على المشككين في إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف قوطة، في بيان، اليوم، أن الرئيس السيسي قطع الطريق على كافة المتربصين بالدولة المصرية ممن حاولوا استغلال الأحداث الجارية وأزمة فيروس كورونا لمهاجمة الدولة وتشويه صورتها بانتقاد كل قراراتها حول الأزمة دون مبرر.

وأكد رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أن جميع الإجراءات التي اتخذتها الدولة منذ بداية الأزمة مدروسة بشكل علمي وعملي ولم تصدر بشكل عشوائي.

وشدد على أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ظل أزمة وباء كورونا التي ضربت العالم كله وخاصة تلك المتعلقة بالشق الاقتصادي والتي راعت ظروف المصدرين وأزمتهم ورفعت حد الإعفاءات الضريبية للمواطنين ومراعاة أوضاع المتعثرين من رجال الصناعة من خلال مبادرات عديدة تقدم تسهيلات غير مسبوقة.

وأكد قوطة، أنه من بين أهم القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها ما يتعلق بدعم قطاع الطاقة للمصانع من خلال خفض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي.