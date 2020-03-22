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برلماني: "صندوق العمالة غير المنتظمة" ينقذ آلاف الأسر اقتصاديًا من أزمة كورونا

09:36 م الأحد 22 مارس 2020
برلماني: "صندوق العمالة غير المنتظمة" ينقذ آلاف الأسر اقتصاديًا من أزمة كورونا

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

أشاد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بقرار وزارة التضامن، بشأن صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل هذه الفئة، بعد انتشار أزمة كورونا وتداعياتها المتوقعة على هذه الفئة وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات لفيروس "كورونا المستجد".

وأوضح أن أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلة في المديريات حتى سبتمبر 2019 الماضي بنحو 2.5 مليون عامل، طبقًا لوزارة القوى العاملة، من إجمالي نحو 13 مليون عامل غير منتظم على الأقل على مستوى الجمهورية، حيث تتوزع العمالة غير المنتظمة على عدة قطاعات رئيسية أبرزها ما يعرف بقطاع المقاولات- الذي يضم أعمال البناء والتشييد والحرف المتكاملة معها، والباعة الجائلين، والعمالة الزراعية الموسمية، فضلًا عن قطاعات العمالة غير المنظمة في الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وما يعرف بصناعات "بير السلم"، حيث تمثل هذه القطاعات حوالي 40% من الاقتصاد القومي.

طارق متولي لجنة الصناعة وزارة التضامن مديريات القوى العاملة فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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