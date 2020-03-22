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التزامًا بقرار الحكومة.. محلات وسط البلد مغلقة بداية من 7 مساء

08:34 م الأحد 22 مارس 2020
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كتب– أسامة علي:
تصوير– نادر نبيل:

التزمت المحلات والكافيهات في منطقة وسط البلد، بقرار رئيس الوزراء، بشأن إغلاق أبوابها أمام الجماهير في تمام السابعة مساء، ضمن إجرءات الحكومة لمكافة فيروس كورونا.

وأغلقت المحلات بمنطقة وسط البلد والمناطق والشوارع المحيطة بها، في تمام الساعة السابعة مساء.

واتخذت الحكومة عدة إجراءات وقائية لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا، منها إغلاق الكافيهات والمقاهي ومراكز الشباب في السابعة مساء.

وسط البلد اغلاق المحلات فيروس كورونا

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