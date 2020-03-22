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"طيران الإمارات" تعلق رحلات الركاب ابتداء من الأربعاء بسبب كورونا

08:11 م الأحد 22 مارس 2020
"طيران الإمارات" تعلق رحلات الركاب ابتداء من الأربعاء بسبب كورونا

طيران الإمارات

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة طيران الإمارات تعليق غالبية رحلات الركاب، اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، الموافق 25 مارس الجاري، بينما تستمر رحلات الشحن الجوي، في إطار مكافحة انتشار فيروس "كورونا".

صرح بذلك الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات في بيان رسمي للشركة.

وأضاف أن الشركة اتخذت تدابير خفض التكاليف، ومنها تأجيل أو وقف النفقات غير الضرورية، وتجميد جميع عمليات التوظيف والاستشارات غير الأساسية، وتشجيع العاملين على أخذ إجازات مدفوعة أو غير مدفوعة الأجر نظرًا لوقف الرحلات، وتخفيض مؤقت في الرواتب الأساسية لغالبية العاملين في مجموعة الإمارات لمدة 3 أشهر تتراوح بين 25% إلى 50%.

وأوضح أنه سيستمر دفع جميع البدلات للعاملين خلال هذه الفترة، ويستثنى من تخفيض الرواتب الأساسية العاملون في الدرجات الدنيا.

يأتي هذا في الوقت الذي بادر فيه تيم كلارك، رئيس الشركة إلى وقف راتبه الأساسي بنسبة 100% لمدة 3 أشهر.

طيران الإمارات فيروس كورونا أحمد بن سعيد آل مكتوم

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