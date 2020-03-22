كمامات وملصقات تحذير.. كيف تبدو "وسط البلد" في زمن الكورونا؟ (صور)

بينها ضم العلاوات.. 5 قرارات عاجلة من السيسي للحكومة بشأن المواطنين

كتب– أسامة علي:

تصوير- نادر نبيل:

اتبع عدد من المواطنين بوسط القاهرة "وسط البلد" إجراءات الوقاية من فيروس "كورونا المستجد".

ورصد "مصراوي" مجموعة من الصور لعدد من المواطنين وطريقة تعايشهم في ظل الأزمة الصحية التي تضرب البلاد، بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وأظهرت الصور، ارتداء المواطنين الكمامات، وظهور ملصقات إرشادية على جدران العمارات للتوعية والوقاية من الفيروس، كما خيّم الهدوء على أغلب شوارع وميدان العاصمة.

واتخذت الحكومة عدة إجراءات وقائية لحماية المواطنين من انتشار فيروس "كورونا"، كان منها إغلاق الكافيهات والمقاهي ومراكز الشباب في السابعة مساء.