الأمر لسه منتهاش.. السيسي يوجه رسالة للمواطنين بشان كورونا

تأثيراته كبيرة جدًا.. أول تعليق من السيسي على أزمة فيروس كورونا

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لم تعبر المرحلة الصعبة في أزمة فيروس كورونا: "الأمر لسه منتهاش هنتحرك أكتر ونبذل جهد أكبر والأجهزة دي سواء القطاع الطبي أو مشاركة القوات المسلحة والشرطة في عمليات التطهير والمعالجة للتغلب على هذا الأمر مستمر".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاءه بعدد من السيدات، اليوم الأحد، بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للمرأة: "كل المطلوب من المصريين من فضلكم ساعدونا نعبر أخطر أزمة، إحنا من 2013 و2014 و2015 نبذل جهود ضخمة لرفع مستوى المصريين".

وتابع الرئيس: "الدولة خدت القرار وجابهت التحدي وأنتم يا مصريين وقفتم وتحملتم وكانت النتيجة كده، ممكن نقول من منتصف 2019 لحد النهاردة حجم التداعي للاقتصاد العالمي ضخم جدًا وحجم الضغوط على الاقتصاد المصري ضخم جدًا".

وأكد السيسي: "والله لولا خطة الإصلاح الاقتصادي ما كنا ممكن أبدًا نتحمل التداعيات اللي أنا بتكلم عليها دي، الصمود اللي إحنا فيه أساساه المصريين بصمودهم أمام ضغوط خطة الإصلاح الاقتصادي، وإحنا بنتحرك في ده بدأت المؤشرات والدنيا اتكلمت على تحقيق نجاح كبير جدًا وقطاعات كتير تعافت ومستوى الاحتياطي جيد ومؤشرات البطالة كل ده تحقق بفضل الله وبفضلكم".

وطالب الرئيس السيسي، المواطنين بمساعدة الدولة على عبور أزمة كورونا: "دلوقتي أقل تداعي نتمناه إننا نخرج من هذه الأزمة بأقل ضرر، الضرر هنا مش اقتصادي لأ لأ شعبنا غالي علينا وأي إنسان مصري أو في العالم يهمنا يكون في أمان وسلام".