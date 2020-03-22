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بينها ضم العلاوات.. 5 قرارات عاجلة من السيسي للحكومة بشأن المواطنين

04:41 م الأحد 22 مارس 2020
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كتب - محمد نصار:

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، حزمة من الإجراءات الجديدة التي وجه الحكومة والجهات المختصة باتخاذها وتفعيلها خلال الفترة القادمة.

وجاءت التكليفات الرئاسية الجديدة على النحو التالي:

- ضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي.

- تكون العلاوة الدورية السنوية لأصحاب المعاشات بنسبة 14% اعتبارًا من العام المالي القادم.

- وقف ضريبة الأطيان لمدة عامين.

- تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي المصري لدعم البورصة.

- شمول مبادرة التمويل السياحي لتمويل مصاريف الفنادق بمبلغ يصل لـ50 مليار جنيه.

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