نجهز أنفسنا لخطر جسيم.. السيسي عن كورونا: "لو محطناش إيدينا مع بعض هنخسر كتير"

كتب- محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تجهز نفسها لمواجهة خطر جسيم جدا، ولو لم تتضافر كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والشعب نفسه، "ولو ما حطيناش إيدينا في إيد بعض، واتعاملنا مع الموضوع بشكل حاسم هنخسر كتير".

وأضاف خلال لقائه عددا من الأمهات، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية، الاثنين، بقصر الاتحادية: "أنا مش بخوفكوا، أنا قدامي الإجراءات اللي عملتها مصر من أول الموضوع".

وتابع الرئيس السيسي: "أنا شايف التعبئة كتير، عاوزين نحول التعبئة والوعي والتخوف إلى إجراءات مجتمعية".​

اقرأ أيضا:

تأثيراته كبيرة جدًا.. أول تعليق من السيسي على أزمة فيروس كورونا

الصحة العالمية تحذر من رسالة صوتية متداولة في مصر

هيئة الدواء المصرية تحسم الجدل بشأن استخدام دواء الملاريا لعلاج كورونا

في هذه الحالات اتصل بـ105 أو اذهب إلى مستشفى الحميات لفحص "كورونا"

هل الغرغرة بالماء والملح تقتل فيروس كورونا؟

وتابع تغطية مصراوي الشاملة.. إحنا أقوى من كورونا