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الصحة العالمية تحذر من رسالة صوتية متداولة في مصر

03:30 م الأحد 22 مارس 2020
الصحة العالمية تحذر من رسالة صوتية متداولة في مصر

منظمة الصحة العالمية

كتب - أحمد جمعة:

حذر مكتب منظمة الصحة العالمية في القاهرة، من رسالة صوتية متداولة لشخص يدّعى انتماءه وتكليفه من منظمة الصحة العالمية بمتابعة الإجراءات والأوبئة في مصر.

وقال المكتب في تدوينة، عبر تويتر اليوم الأحد: "‏لقد تم تداول اليوم رسالة صوتية عن شخص يدّعى انتماءه وتكليفه من منظمة الصحة العالمية بمتابعة الإجراءات والأوبئة في مصر، وهذا الكلام عارٍ تماما عن الصحة".

وأضاف: "بيانات المنظمة دائما تخرج من المنصات الرسمية لها والتي يتم تحديثها بشكل رسمي".

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