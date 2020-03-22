الصحة العالمية تحذر من رسالة صوتية متداولة في مصر

كتب - أحمد جمعة:

حذر مكتب منظمة الصحة العالمية في القاهرة، من رسالة صوتية متداولة لشخص يدّعى انتماءه وتكليفه من منظمة الصحة العالمية بمتابعة الإجراءات والأوبئة في مصر.

وقال المكتب في تدوينة، عبر تويتر اليوم الأحد: "‏لقد تم تداول اليوم رسالة صوتية عن شخص يدّعى انتماءه وتكليفه من منظمة الصحة العالمية بمتابعة الإجراءات والأوبئة في مصر، وهذا الكلام عارٍ تماما عن الصحة".

وأضاف: "بيانات المنظمة دائما تخرج من المنصات الرسمية لها والتي يتم تحديثها بشكل رسمي".

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