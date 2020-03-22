تطهير يومي وكشف حراري.. محافظة القاهرة تشدد إجراءات الوقاية من كورونا

كتب- محمد نصار:

شددت محافظة القاهرة من إجراءاتها الوقائية والاحترازية لحماية العاملين بها والمترددين عليها من فيروس كورونا المستجد.

وقالت المحافظة، في بيان، اليوم الأحد، أنه يتم اخضاع الجميع للكشف الحراري عند الدخول كما تم توزيع الكمامات والقفازات الطبية على جميع العاملين ويقوم فريق متخصص تحت إشراف مديرية الصحة بتطهير المكان بصورة دورية يوميًا.

كان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل آمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكتروني في تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية.

كما تم تخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكتروني للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة، فضلًا عن تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء إلى 50% يوميًا على أن يؤدي الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم كما يصرح للعاملين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل.