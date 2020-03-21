أستاذ أمراض صدر.. من هو محمد عوض تاج الدين مستشار السيسي للصحة والوقاية؟

كتب– أسامة علي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، قرارًا بتعيين الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة والسكان الأسبق، مستشارًا لرئيس الجمهورية لشئون "الصحة والوقاية".

ولد تاج الدين عام 1945م بمحافظة القاهرة، وهو حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة عين شمس عام 1968، ودكتوراة في الطب من جامعة عين شمس عام 1976، وعمل أستاذًا في قسم الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة عين شمس عام 1986.

وعين تاج الدين وزيرًا للصحة في الفترة 2002 وحتى 2005، في حكومتي الدكتور عاطف عبيد والدكتور أحمد نظيف.

وتقلد وزير الصحة الأسبق عدة مناصب، منها رئيس جامعة عين شمس عام 2001، وعين عضوًا بالمكتب التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية (جنيف) من 2002- 2004، وعضو الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية من 2002 إلى 2005، ومستشار منظمة الصحة العالمية، وعضوًا محكمًا في هيئة تحرير مجلة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وعضو مؤتمرات جمعية الإيروسول في الطب العالمية بالولايات المتحدة، وإيطاليا، وسويسرا وألمانيا وفرنسا.

وحصد صاحب الـ75 عامًا عدة جوائز، منها جائزة سليمان أباظة من الجمعية الطبية المصرية لأمراض الصدر، وميدالية تذكارية بمناسبة التفوق في دبلوم الأمراض الصدرية والتمرن على مستوى مصر 1972، وجائزة الطبيب المثالي لجامعة عين شمس وشهادة تقدير ودرع نقابة أطباء مصر 1984-1990.

كما حصل تاج الدين على درع وشهادة تقدير وتكريم من منظمة الصحة العالمية للدور الكبير والمتميز في القضاء على شلل الأطفال في مصر، والمساهمة في السيطرة على المرض في دول أخرى، وشهادة تقدير ودرع منظمة الصحة العالمية للدور الكبير والمساهمة في حملات وقوانين الحد من التدخين في مصر والعالم.

كما حاز على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية عام 2006. ​

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