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تقديرا وعرفانا في عيد الأم.. السيسي ينشر صورة لوالدته: أدعو لها بالرحمة والمغفرة

04:37 م السبت 21 مارس 2020
تقديرا وعرفانا في عيد الأم.. السيسي ينشر صورة لوالدته: أدعو لها بالرحمة والمغفرة

السيسي ينشر صورة لوالدته في عيد الأم

كتب - محمد نصار:

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشكر لكل أم ضحت، وتفانت، وكانت سندًا وعونًا للأسرة والمجتمع، قائلًا: "في عيد الأم، أتوجه بأغلى مشاعر الإنسانية إلى كل من ضحت، وأعطت، وتفانت، وكانت رمزًا للحكمة والصبر والإيمان والعطاء، من كافحت وكانت سندًا وعونًا".

وأضاف الرئيس السيسي، عبر صفحته على فيسبوك، اليوم السبت:

"إلى من ندين لها بما غرسته في قلوب أبنائها من خير ومحبة ورحمة وتسامح.. إلى أمي التي أدعو الله لها بالمغفرة والرحمة، وإلى كل أم من عظيمات مصر، أتوجه إليكن جميعًا بأسمى آيات الاحترام والتقدير والعرفان".

وتحتفل مصر في الـ21 من مارس كل عام بعيد الأم.

والدة السيسي الرئيس السيسي عيد الأم

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