أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

مجلس الوزراء: التبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد على حساب صندوق تحيا مصر

03:48 م السبت 21 مارس 2020
مجلس الوزراء: التبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد على حساب صندوق تحيا مصر

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه خلال الأيام الماضية تم تلقي عدة استفسارات من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، ومواطنين، بشأن طرق وآليات التبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال في بيان: "نُفيد بأن هناك حساباً خاصاً بمواجهة الكوارث والأزمات، يتبع صندوق "تحيا مصر"، يتلقى كل المساهمات والتبرعات، ومن يرغب عليه التبرع لصالح حساب الكوارث بالجنيه المصري، بكل البنوك المصرية".

سويفت كود:

CBEGEGCXXXX

اسم الحساب:

صندوق تحيا مصر 037037 -مواجهة الكوارث والأزمات

وأشاد مجلس الوزراء بهذه المبادرات الوطنية من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، للتكاتف مع المؤسسات الحكومية في مواجهة هذه الأزمة العالمية.​

فيروس كورونا التبرع لمكافحة فيروس كورونا صندوق تحيا مصر إحنا أقوى من كورونا

الخبر التالى:

"خليك في البيت مع خير جليس".. اتحاد الناشرين يطلق مبادرة لمواجهة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 285

    عدد المصابين

  • 39

    عدد المتعافين

  • 8

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 277170

    عدد المصابين

  • 91989

    عدد المتعافين

  • 11431

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:القوات المسلحة تطهر وتعقم مجمع التحرير والميادين والشوارع الرئيسية