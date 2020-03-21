مجلس الوزراء: التبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد على حساب صندوق تحيا مصر
كتب- محمد سامي:
صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه خلال الأيام الماضية تم تلقي عدة استفسارات من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، ومواطنين، بشأن طرق وآليات التبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقال في بيان: "نُفيد بأن هناك حساباً خاصاً بمواجهة الكوارث والأزمات، يتبع صندوق "تحيا مصر"، يتلقى كل المساهمات والتبرعات، ومن يرغب عليه التبرع لصالح حساب الكوارث بالجنيه المصري، بكل البنوك المصرية".
سويفت كود:
CBEGEGCXXXX
اسم الحساب:
صندوق تحيا مصر 037037 -مواجهة الكوارث والأزمات
وأشاد مجلس الوزراء بهذه المبادرات الوطنية من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، للتكاتف مع المؤسسات الحكومية في مواجهة هذه الأزمة العالمية.
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