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الأوقاف تقرر غلق دورات المياه بالمساجد والكولديرات وأماكن الوضوء

03:20 م الخميس 19 مارس 2020
الأوقاف تقرر غلق دورات المياه بالمساجد والكولديرات وأماكن الوضوء

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، غلق كافة دورات المياه بالمساجد وأماكن الوضوء والكولديرات، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، إن قرار الوزير شمل غلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء، وغلق محابس المياه في غير أوقات نظافة المسجد، وغلق جميع الكولديرات ورفع أي أدوات للسقيا من المسجد.

وطالب الوزير الأئمة والعاملون بالمساجد التي بها صحن أو ساحة بأداء الصلاة في الساحة أو الصحن، لأن الأماكن المغلقة أكثر عرضة لنقل العدوى من الأماكن المفتوحة.

وشدد على ضرورة تكثيف النظافة والتعقيم الدوري لجميع المساجد، مناشدا جميع المواطنين والمصلين مساعدة العاملين بالأوقاف في أداء مهامهم. واعتبر الوزير أن أي تقصير في تطبيق هذه التعليمات مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية والإدارية.

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