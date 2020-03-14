كتب - محمد عبد الناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فرص استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة، وسيناء - مستمرة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

وأضافت شاكر، لمصراوي اليوم السبت، أن فرص سقوط الأمطار تنعدم تماما بعد الثانية ظهر اليوم السبت، وتبدأ حالة التحسن في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.

وتابعت: "حالة الطقس تشهد استقرارا خلال الفترة المقبلة؛ حيث تستقر درجات الحرارة حول معدلتها الطبيعية، وتسجل على القاهرة 23- 14 درجة، والسواحل الشمالية 21 - 14، شمال الصعيد 23 - 12، جنوب الصعيد 27- 14.

وأكدت أنه بداية من الغد ستبدأ الشبورة الصباحية في الظهور، بجانب زيادة فترات سطوع الشمس، وهدوء في حركة الرياح على أغلب المناطق.

وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه لا توجد أي عواصف أو موجات تقلبات قوية خلال الفترة المقبلة، لكن من الوارد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، أو وجود نشاط للرياح.