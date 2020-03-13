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الحكومة: لا توجد إصابات بفيروس كورونا في المدن الجامعية

10:37 ص الجمعة 13 مارس 2020
الحكومة: لا توجد إصابات بفيروس كورونا في المدن الجامعية

تحليل فيروس كورونا - أرشيفية

كتب – محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا توجد أي حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب المدن الجامعية، وأن كافة المدن الجامعية خالية تمامًا من أي فيروسات وبائية.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان توضيح الحقائق، اليوم الجمعة، أنه لا توجد أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الفرق الطبية المخالطة للمصابين، لالتزامهم بطرق مكافحة العدوي بالمستشفيات، ويتم إخضاعهم للفحص الطبي بشكل مستمر.

وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على أنه لم يتم إجبار أي من أعضاء الفرق الطبية على العمل بمستشفيات العزل بأي من محافظات الجمهورية، وأن العمل داخل هذه المستشفيات اختيارياً وليس إلزامياً.​

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